PayByPhone maintenant offert à Gatineau, au Québec

VANCOUVER, le 3 mars 2020 /CNW/ - PayByPhone, un fournisseur mondial de premier plan en solutions mobiles de paiement de stationnement, est maintenant disponible à Gatineau, l'une des plus grandes villes du Québec. Grâce à PayByPhone, les conducteurs de Gatineau ont accès à plus de 950 espaces sur la rue et dans des espaces de garage sans portail à travers la ville.

Gatineau a une frontière commune avec Ottawa, où PayByPhone est très présent, ce qui fait en sorte que le stationnement est beaucoup plus aisé pour les personnes voyageant entre les deux villes.

« Gatineau est reconnue pour la qualité de vie qu'elle offre et un stationnement simplifié en fait partie, » a déclaré Roamy Valera, PDG de PayByPhone Amérique du Nord. « Avec PayByPhone, la ville peut assurer une meilleure expérience de stationnement pour les résidents et les visiteurs.

PayByPhone constitue une solution sans tracas pour plus de 30 millions de conducteurs inscrits et donne à ces derniers la possibilité de payer leur stationnement uniquement avec leur téléphone. L'application envoie automatiquement des textos lorsqu'une durée de stationnement expire et permet aux conducteurs de prolonger leur stationnement sans avoir à retourner à leur véhicule. Les conducteurs peuvent en outre commencer une session sans ouvrir de compte, ce qui est idéal pour les gens pressés.

Pour plus d'informations, visitez le site paybyphone.com

Au sujet de PayByPhone

PayByPhone est l'une des sociétés de paiement mobile à la croissance la plus rapide au monde, traitant plus de 125 millions de transactions par année et totalisant plus de 550 millions de dollars américains en paiements. Grâce à ses applications Web mobiles, pour téléphone intelligent et pour montre intelligente, PayByPhone permet à des millions de consommateurs de payer leur stationnement facilement et en toute sécurité, sans devoir faire la queue et effectuer des modifications ou risquer des amendes coûteuses. Filiale de Volkswagen Financial Services AG, PayByPhone ouvre la voie à la création de l'avenir mobile.

