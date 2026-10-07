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07.10.2026 19:06:36

Pax schliesst Verkauf von Online-Versicherer Simpego an Visana ab

Basel (awp) - Die Versicherungsgruppe Pax hat den Verkauf des Online-Versicherers Simpego an die Visana abgeschlossen. Die Finanzmarktaufsicht Finma habe die Transaktion genehmigt, teilte Pax am Mittwoch mit.

Der Berner Krankenversicherer Visana übernehme damit die Mehrheitsbeteiligung an Simpego von der Pax Holding sowie die Minderheitsbeteiligung der deutschen Versicherungsgruppe "die Bayerische". Die Visana werde zudem auch alle Anteile der bisherigen weiteren Minderheitsaktionäre übernehmen.

Für die Kundinnen und Kunden wie auch für die Mitarbeitenden von Simpego ergäben sich durch den Vollzug der Transaktion keine Änderungen, versicherte die Pax in der Mitteilung. Bestehende Versicherungsverträge und Angebote würden unverändert weitergeführt. Auch die rund 75 Arbeitsplätze bei Simpego blieben erhalten. Dafür habe sich die Pax als genossenschaftlich verankerte, bisherige Mehrheitsaktionärin bewusst eingesetzt.

Pax hatte den Verkauf von Simpego Anfang August mitgeteilt. Der 2016 von der Pax und der Bayerischen gegründete Online-Versicherer wies 2025 ein Bruttoprämienvolumen von 55,3 Millionen Franken aus. Pax hielt zuletzt eine Mehrheitsbeteiligung von 61,3 Prozent an Simpego. Über den Verkaufspreis und die weiteren vertraglichen Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart.

tp/ys

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Short 14’627.29 13.72 SJBE8U
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Long 12’888.30 13.65 BSUR4U
Long 12’340.59 8.90 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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