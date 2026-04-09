Pax Gruppe steigert Gewinn 2025 leicht

Basel (awp) - Die Pax Gruppe hat im Vorjahr etwas mehr verdient. 2026 startet die Versicherung eine neue Strategieperiode mit neuem Fokus.

Konkret erzielte Pax im Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn von 28,0 Millionen Franken. Dies ist eine Million mehr als im Vorjahreszeitraum, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Zum guten Ergebnis hätten vor allem das Prämienwachstum in der privaten und der beruflichen Vorsorge beigetragen. Auch das Anlageergebnis habe sich zufriedenstellend entwickelt.

Vom Gewinn profitieren die Kundinnen und Kunden der genossenschaftlich verankerten Pax in Form einer Ausschüttung. Im Jahr 2025 seien dem Überschussfonds 27 Millionen Franken (2024: 26 Mio.) zugeführt worden. Dabei entfielen 16 Millionen auf die private Vorsorge, und 11 Millionen auf die berufliche Vorsorge.

Wachstum in beiden Vorsorgesparten

Bei den Prämienvolumen der Lebensversicherung verbuchte die Versicherung ein Plus von 8,5 Prozent auf 964,5 Millionen Franken. Das Prämienvolumen der privaten Vorsorge stieg im Jahresvergleich um 6,3 Prozent (476,8 Mio. Fr.). Getrieben wurde das Wachstum vor allem durch das Geschäft mit Einmaleinlagen, welche sich um gut die Hälfte auf 105 Millionen erhöhten.

Dagegen sanken die periodischen Prämien um knapp 2 Prozent (379,0 Mio. Fr.). Rückläufig war auch das Neugeschäftsvolumen (-6,7%).

Eine positive Entwicklung zeigte sich auch bei der beruflichen Vorsorge. Hier nahmen die Einmaleinlagen im Vorjahresvergleich um 18,7 Prozent zu. Gesamthaft stieg das Prämienvolumen in dem Segment um 10,8 Prozent (487,8 Mio. Fr.).

Verbesserungen bei Simpego

Die Beteiligung am Online-Versicherer Simpego entwickelte sich erfreulicher als in den Vorjahren. So habe sich der Trend zu sinkenden Schadenquoten fortgesetzt und den tiefsten Stand der Unternehmensgeschichte erreicht. Die Combined Ratio lag bei knapp über 100 Prozent.

Die Höhe der Beteiligung wurde im Juni 2025 um knapp 7 Prozent auf rund 54 Prozent reduziert. Dies gehe auf eine Aktienkapitalerhöhung von Simpego zurück, an der Pax bewusst nicht teilgenommen habe, heisst es weiter.

Die Tochter Pax Asset Management erzielte 2025 einen Gewinn auf Budgetniveau. Die verwalteten Vermögen stiegen gleichzeitig per Ende 2025 auf 9,7 von 9,3 Milliarden Franken an.

Neue Strategieperiode gestartet

2026 hat Pax eine neue Strategieperiode unter dem Motto "Gemeinsam voraus" gestartet. Diese läuft bis 2028. Das Unternehmen fokussiere dabei auf Flexibilität in der privaten und beruflichen Vorsorge. Zudem soll der Zugang vereinfacht und das Kundenerlebnis verbessert werden. Gleichzeitig will Pax im Kerngeschäft weiter profitabel wachsen und seine Position im Vorsorgegeschäft stärken. Im laufenden Jahr wird die Pax-Versicherung zudem ihr 150-jähriges Bestehen feiern.

Wie bereits im Dezember angekündigt, wird es im laufenden Jahr einen Wechsel an der Spitze geben. Verwaltungsratspräsident Daniel Rüedi stellt sein Amt auf Ende der Amtsperiode 2027 zur Verfügung. Auf ihn soll Peter Kappeler folgen, der Ende 2026 als CEO zurücktritt. Die Suche nach seiner Nachfolge sei eingeleitet worden.

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