Pax Gruppe ernennt Kevin Brand zum neuen Produktchef

Basel (awp) - Der Verwaltungsrat der Versicherungsgruppe Pax hat Kevin Brand zum neuen Chief Product Officer (CPO) ernannt. Er übernimmt damit auch die Leitung des Departements Produkte & Aktuariat und wird Mitglied der Geschäftsleitung, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Brand tritt damit die Nachfolge von Yvonne Häring an, die Anfang 2027 Chefin des Unternehmens wird. Er wird sein neues Amt spätestens am 1. Mai 2027 antreten.

Brand bringe langjährige Erfahrung in der Schweizer Vorsorgelandschaft und habe fundierte Kenntnis des Schweizer Versicherungsmarktes, heisst es weiter. Der 37-jährige war zuletzt Leiter Versicherung bei Visavis Versicherung und sass dort auch in der Geschäftsleitung. Davor war er bei der Baloise Group in diversen Funktionen im Einzel- und Kollektivlebengeschäft tätig.

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