PAVmed: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

PAVmed hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

PAVmed hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8.700 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 300 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0.0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch