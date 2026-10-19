Paushak präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Paushak präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.48 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Paushak im vergangenen Quartal 893.2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51.96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Paushak 587.8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch