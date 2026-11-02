Paul Mueller: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Paul Mueller stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 12.98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Paul Mueller noch ein Gewinn pro Aktie von 5.25 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 92.5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 61.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch