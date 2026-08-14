Paul Merchants legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Paul Merchants hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Paul Merchants hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28.88 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 932.11 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.91 Milliarden INR – eine Minderung von 1.20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.97 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch