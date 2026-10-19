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Nach Umsatzwarnungen 19.10.2026 10:13:00

Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten

Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten

Der Schweizer Schokoladenhersteller steht nach einem schwierigen Geschäftsjahr unter Druck. Nun zieht der Verwaltungsrat Konsequenzen und stellt die Führung neu auf.

Nach zwei Umsatzwarnungen innerhalb eines Jahres zieht Lindt & Sprüngli die Reissleine: Der Schokoladenhersteller trennt sich von Konzernchef Adalbert Lechner. Der Verwaltungsrat hält eine neue Führung für nötig, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Der frühere Konzernchef Dieter Weisskopf übernimmt per sofort interimistisch die Führung, wie Lindt & Sprüngli am Montag mitteilte. Der 71-jährige Weisskopf war viele Jahre Finanzchef und hatte den Konzern bereits bis 2022 geleitet. Ausserdem gehört er dem Verwaltungsrat an. Ein dauerhafter Nachfolger soll im zweiten Quartal 2027 ernannt werden. Der Verwaltungsrat sei zum Schluss gekommen, dass Lindt & Sprüngli eine neue operative Führung benötige, um zu beständigem, starkem Wachstum zurückzukehren und die Marktchancen weltweit besser auszuschöpfen, hiess es zur Begründung. Der 65-jährige Lechner war 33 Jahre für Lindt & Sprüngli tätig und hatte Anfang 2022 die Konzernleitung übernommen. Zu den Umständen der Trennung machte das Unternehmen keine weiteren Angaben.

Aktie unter Druck, Erholung vorerst gestoppt

Der abrupte Führungswechsel kommt an der Börse schlecht an. Analysten begrüssen zwar mehrheitlich die Rückkehr von Weisskopf an die operative Spitze. Kurzfristig überwiegt bei den Anlegern aber die Verunsicherung. Im Schweizer Handel verliert der Partizipationsschein zeitweise 1,31 Prozent auf 8310 Franken. Zuletzt hatte sich der Kurs vom Einbruch nach der zweiten Umsatzwarnung Ende September fast vollständig erholt. Am 5. Oktober waren die Titel noch auf ein Jahrestief von 7420 Franken gefallen. Seither hatten sie trotz des Rückschlags vom Montag gut 12 Prozent gewonnen. Seit Jahresbeginn steht allerdings nicht zuletzt wegen der Kakaopreis-Krise weiterhin ein Minus von rund 28 Prozent zu Buche.

Preiserhöhungen bremsen Absatz

Lindt & Sprüngli kämpft seit Monaten mit Absatzproblemen. Wegen der stark gestiegenen Kakaopreise hatte der Hersteller von Lindorkugeln und Schoggihasen seine Verkaufspreise massiv erhöht. Im ersten Halbjahr 2026 betrugen die Aufschläge durchschnittlich 11,8 Prozent. Gleichzeitig gingen die verkauften Mengen deutlich zurück. Besonders in Deutschland, der Schweiz und Grossbritannien reagierten die Konsumenten empfindlicher auf die höheren Preise als erwartet. Lindt begann deshalb bereits im Sommer, einzelne Produkte wieder günstiger anzubieten. Zudem setzt der Konzern auf kleinere Packungen. Ende September musste Lindt seine Umsatzprognose bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr senken. Statt des ursprünglich erwarteten organischen Wachstums von 6 bis 8 Prozent rechnet der Konzern für 2026 nur noch mit 0 bis 2 Prozent. Neben den hohen Preisen belastete auch die sommerliche Hitze in Europa das Geschäft. An der Börse löste die Umsatzwarnung einen Kurssturz aus.

Auch Deutschland-Chef muss gehen

Der Führungswechsel betrifft neben der Konzernspitze auch Deutschland, den nach den USA zweitwichtigsten Auslandsmarkt des Luxusschokoladeproduzenten. Länderchef Michal Spiller verlässt das Unternehmen nach 23 Jahren. Sein Nachfolger wird der bisherige Österreich-Chef Ali Kulein. Dessen Position übernimmt der bisherige globale Verkaufsleiter Fabian Reinhardt. Beide Wechsel erfolgen am 26. Oktober. Interimschef Weisskopf will vor allem das Europageschäft wieder auf Wachstumskurs bringen. Gleichzeitig sollen die Investitionen in die Marken erhöht und die Profitabilität verbessert werden. In Nordamerika und Asien läuft das Geschäft deutlich besser.

Analysten sehen Risiken für die Margen

Die US-Bank Jefferies befürchtet allerdings, dass Lindt für die Rückkehr zum Wachstum Abstriche bei der Profitabilität machen muss. Sollten sich die Verkaufsmengen in Europa langsamer als erwartet erholen, werde der Zielkonflikt zwischen höheren Investitionen und steigenden Gewinnmargen zunehmend schwieriger zu vermeiden sein. Die Bank sieht deshalb für 2027 die Gefahr einer Überprüfung der Margenziele. Zudem könnte der neue dauerhafte Konzernchef die bisherige Strategie neu beurteilen. Auch die UBS warnt vor kurzfristiger Unsicherheit durch den abrupten Chefwechsel. Mittelfristig dürfte sich die Anlegerstimmung aber verbessern. Sinkende Kakaokosten könnten 2027 bis zu 500 Millionen Franken für Preissenkungen, Werbung und Verkaufsförderung freimachen und damit den Absatz ankurbeln. Die Zürcher Kantonalbank und Vontobel begrüssen insbesondere die Rückkehr des Lindt-Insiders Weisskopf. Vontobel bezeichnet das Lindt-Urgestein und den früheren Suchard-Manager als einen der erfahrensten Manager der Schokoladenbranche und als den richtigen Mann, um den Konzern wieder auf Kurs zu bringen.

Vontobel kritisiert Verwaltungsrat

Die umfassenden Führungswechsel deuteten laut Vontobel allerdings auf unterschiedliche interne Auffassungen über die Preispolitik in Europa und die Dringlichkeit von Gegenmassnahmen hin. Kritik übt die Bank auch am Verwaltungsrat unter Präsident Ernst Tanner. Dieser hätte früher eingreifen können. Mit Blick auf den 80-jährigen Tanner wären weitere Veränderungen im Gremium im kommenden Frühjahr zu begrüssen. Trotz des Führungswechsels hält Lindt an den zuletzt kommunizierten Jahreszielen fest. Der Konzern muss nun zeigen, dass er die Verkaufsmengen wieder steigern kann, ohne seine Profitabilität nachhaltig zu belasten. (Kilchberg/Zürich, awp)

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