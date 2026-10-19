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Nach Umsatzwarnungen 19.10.2026 07:30:36

Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie im Blick

Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie im Blick

Der Schweizer Schokoladenhersteller steht nach einem schwierigen Geschäftsjahr unter Druck. Nun zieht der Verwaltungsrat Konsequenzen und stellt die Führung neu auf.

Nach zwei Umsatzwarnungen innerhalb eines Jahres zieht Lindt & Sprüngli die Reissleine: Der Schokoladenhersteller trennt sich von Konzernchef Adalbert Lechner. Der Verwaltungsrat hält eine neue Führung für nötig, um das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Der frühere Konzernchef Dieter Weisskopf übernimmt per sofort interimistisch die Führung, wie Lindt & Sprüngli am Montag mitteilte. Der 71-jährige Weisskopf war viele Jahre Finanzchef und hatte den Konzern bereits bis 2022 geleitet. Ausserdem gehört er dem Verwaltungsrat an. Ein dauerhafter Nachfolger soll im zweiten Quartal 2027 ernannt werden.

Der Verwaltungsrat sei zum Schluss gekommen, dass Lindt & Sprüngli eine neue operative Führung benötige, um zu beständigem, starkem Wachstum zurückzukehren und die Marktchancen weltweit besser auszuschöpfen, hiess es zur Begründung.

Der 65-jährige Lechner war 33 Jahre für Lindt & Sprüngli tätig und hatte Anfang 2022 die Konzernleitung übernommen. Zu den Umständen der Trennung machte das Unternehmen keine weiteren Angaben.

Preiserhöhungen bremsen Absatz

Lindt & Sprüngli kämpft seit Monaten mit Absatzproblemen. Wegen der stark gestiegenen Kakaopreise hatte der Hersteller von Lindorkugeln und Schoggihasen seine Verkaufspreise massiv erhöht. Im ersten Halbjahr 2026 betrugen die Aufschläge durchschnittlich 11,8 Prozent. Gleichzeitig gingen die verkauften Mengen deutlich zurück.

Besonders in Deutschland, der Schweiz und Grossbritannien reagierten die Konsumenten empfindlicher auf die höheren Preise als erwartet. Lindt begann deshalb bereits im Sommer, einzelne Produkte wieder günstiger anzubieten. Zudem setzt der Konzern auf kleinere Packungen.

Ende September musste Lindt seine Umsatzprognose bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr senken. Statt des ursprünglich erwarteten organischen Wachstums von 6 bis 8 Prozent rechnet der Konzern für 2026 nur noch mit 0 bis 2 Prozent. Neben den hohen Preisen belastete auch die sommerliche Hitze in Europa das Geschäft. An der Börse löste die Gewinnwarnung einen Kurssturz aus.

Auch Deutschland-Chef muss gehen

Interimschef Weisskopf will nun vor allem das Europageschäft wieder auf Wachstumskurs bringen. Gleichzeitig sollen die Investitionen in die Marken erhöht und die Profitabilität verbessert werden. In Nordamerika und Asien läuft das Geschäft deutlich besser.

Auch in Deutschland kommt es zu einem Führungswechsel. Länderchef Michal Spiller verlässt das Unternehmen nach 23 Jahren. Sein Nachfolger wird der bisherige Österreich-Chef Ali Kulein. Dessen Position übernimmt der bisherige globale Verkaufsleiter Fabian Reinhardt. Beide Wechsel erfolgen am 26. Oktober.

Kilchberg (awp)

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