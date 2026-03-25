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Royal Challengers Bengaluru 25.03.2026 09:30:41

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an

Milliarden-Deal im indischen Sport: Der Spirituosenriese Diageo trennt sich von seinem Cricket-Franchise Royal Challengers Bengaluru.

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Diageo gibt sein indisches Cricket-Franchise Royal Challengers Bengaluru für 166,6 Milliarden indische Rupien (1,53 Milliarden Euro) an ein von Blackstone unterstütztes Konsortium ab.

Der britische Spirituosenkonzern teilte am Mittwoch mit, dass seine indische Tochtergesellschaft United Spirits eine Vereinbarung über den vollständigen Verkauf von Royal Challengers Sports Private getroffen habe, dem Eigner von Männer- und Frauen-Cricketteams. Mit dem Schritt wird eine strategische Überprüfung abgeschlossen, die im vergangenen Jahr eingeleitet worden war.

Zu dem Konsortium, das das Geschäft übernimmt, gehören laut Diageo der unbefristete Private-Equity-Fonds von Blackstone, das in Deutschland ansässige Venture-Capital-Unternehmen Bolt Ventures sowie die indischen Unternehmen Aditya Birla Group und The Times of India Group.

Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt üblicher Abschlussbedingungen und behördlicher Genehmigungen, einschliesslich der Zustimmung des Board of Control for Cricket in India, so Diageo.

Für die Diageo-Aktie geht es am Mittwoch daraufhin im Londoner Handel zeitweise um 1,17 Prozent auf 13,79 GBP nach oben.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Weitere Links:

Diageo-Aktie höher: Dave Lewis wird neuer CEO von Diageo

Bildquelle: Diageo