Pattern Group A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Pattern Group A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 USD gegenüber 0.090 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 876.8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 598.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch