Pattern Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Pattern Group A präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.18 USD gegenüber -1.270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 885.9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 639.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch