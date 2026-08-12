Patspin India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Patspin India hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.82 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.760 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Patspin India in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 110.1 Millionen INR im Vergleich zu 111.9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch