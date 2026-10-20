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20.10.2026 10:07:32

PATRIZIA stärkt 4,2-Mrd.-Euro-Plattform für Lebensmitteleinzelhandel mit paneuropäischem Lidl-Portfolio

PATRIZIA
5.77 CHF -0.41%
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EQS-Media / 20.10.2026 / 10:07 CET/CEST

  • Akquisition umfasst 24 neu errichtete Lidl-Lebensmittelmärkte in Frankreich, Italien und Spanien
  • Transaktion baut auf mehr als 20 Jahren Investmenterfahrung von PATRIZIA im europäischen Lebensmitteleinzelhandel auf
  • Ankauf unterstreicht Fokus auf widerstandsfähige Immobiliensektoren

Augsburg, London. 20. Oktober 2026. PATRIZIA, ein führender Investmentmanager für Real Assets, hat die europäische Plattform für Lebensmitteleinzelhandel mit der Akquisition von 24 neu errichteten Lidl-Lebensmittelmärkten weiter ausgebaut.

Das Portfolio umfasst zehn Märkte in Italien, acht in Spanien und sechs in Frankreich mit einer Gesamtfläche von rund 50.000 Quadratmetern.

Die Immobilien sind vollständig und langfristig an die jeweiligen lokalen Betreibergesellschaften von Lidl vermietet. Die an den Verbraucherpreisindex gekoppelten Mietverträge sorgen für stabile, inflationsgebundene Erträge und unterstreichen die defensiven Eigenschaften des Lebensmitteleinzelhandels.

Mit der Akquisition baut PATRIZIA auf mehr als 20 Jahren Investmenterfahrung im europäischen Lebensmitteleinzelhandel auf und vertieft die langjährige Zusammenarbeit mit Lidl. Darüber hinaus erweitert PATRIZIA so ihre Investmentpräsenz in Südeuropa.

Christie Wright, Co-Head of Investment Management bei PATRIZIA, sagt: „Der Lebensmitteleinzelhandel bietet weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten. Die Kombination aus hochwertigen Immobilien und starken Betreibern  bildet die Grundlage für stabile Erträge. Gleichzeitig profitiert der Sektor von strukturellen Trends wie der Urbanisierung und der anhaltenden Nachfrage nach gut gelegenen Geschäften für den täglichen Bedarf. Das Portfolio passt daher hervorragend zu unserer Strategie und umfasst hochwertige Objekte in drei wichtigen europäischen Märkten. Zugleich baut die Transaktion auf der langjährigen Expertise von PATRIZIA in diesem Sektor auf und stärkt unsere europäische Plattform im Lebensmitteleinzelhandel weiter.“

PATRIZIA verwaltet europaweit Einzelhandelsimmobilien im Wert von rund 4,2 Milliarden Euro und investiert weiterhin selektiv in attraktive Opportunitäten, die von langfristigen strukturellen Trends, wie der Urbanisierung und sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen, profitieren.

 

PATRIZIA: Investmentmanager für internationale smart Real Assets

PATRIZIA bietet seit mehr als 40 Jahren Investitionsmöglichkeiten in smart Real Assets für institutionelle, semi-professionelle und private Anleger, mit Fokus auf Immobilien und Infrastruktur. Die Investmentlösungen von PATRIZIA basieren auf den „DUEL“-Megatrends – Digitalisierung, Urbanisierung, Energiewende sowie modernes Leben – und nutzen die Chancen, die sich aus diesen transformativen globalen Veränderungen ergeben. PATRIZIA managt derzeit ein verwaltetes Vermögen von ungefähr 56 Mrd. EUR (AUM) und beschäftigt rund 800 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit.

PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation mehr als 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation

 


Kontakt:
Dr. Janina Rochell
Director Investor Relations
Phone:+49 69 643505-1229
Mobile: +49 151 64085881
investor.relations@patrizia.ag


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Emittent/Herausgeber: PATRIZIA SE
Schlagwort(e): Finanzen

20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PATRIZIA SE
Fuggerstrasse 20
86150 Augsburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 - 509 10-600
Fax: +49 (0)821 - 509 10-999
E-Mail: investor.relations@patrizia.ag
Internet: www.patrizia.ag
ISIN: DE000PAT1AG3
WKN: PAT1AG
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299002NZCMF1NIHZ018
EQS News ID: 2416628

 
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2416628  20.10.2026 CET/CEST

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