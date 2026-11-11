PATRIZIA SE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PATRIZIA SE gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat PATRIZIA SE mit einem Umsatz von insgesamt 126.3 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72.3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 74.64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch