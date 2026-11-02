Patrimonium integriert Fondsvermögen von Sustainable Real Estate

Zürich (awp) - Patrimonium Asset Management übernimmt nach dem Kauf von Sustainable Real Estate nun auch die Fondsleitung. Bis Mitte 2027 soll das akquirierte Fondsvermögen in den Immofonds von Patrimonium eingebracht werden.

Patrimonium Asset Management werde vorbehältlich der Finma-Bewilligung per 1. Januar 2027 die Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungsfunktion von Sustainable Real Estate Investments SICAV übernehmen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Im Rahmen dessen soll das Teilvermögen "Sustainable Real Estate Switzerland" (SRES) im ersten Halbjahr 2027 in einen vertraglichen Immobilienfonds umgewandelt und anschliessend mit dem "Patrimonium Swiss Real Estate Fund" (PSREF) vereinigt werden.

Patrimonium hatte per 1. Juli 2026 sämtliche Aktien der Sustainable Real Estate AG und damit indirekt sämtliche Unternehmeraktien der SICAV erworben. Seither seien die notwendigen Integrationsschritte eingeleitet worden, heisst es.

Stärkere Präsenz in Deutschschweiz

Die Fondsvereinigung sei nach heutiger Planung im Sommer 2027 vorgesehen. Die SICAV-Aktionäre hätten an der ordentlichen Generalversammlung vom 22. Oktober 2026 die dafür erforderlichen Grundlagen im Anlagereglement geschaffen.

Der an der Schweizer Börse SIX kotierte PSREF werde durch die Umsetzung der laufenden Akquisitions- und Projektpipeline organisch auf ein Anlagevermögen von über 2 Milliarden Franken wachsen. Die Vereinigung führe ausserdem zu einem geografisch breiter diversifizierten Portfolio mit einer stärkeren Präsenz in der Deutschschweiz. Skaleneffekte und Kostenoptimierungen würden die operative Rentabilität und die EBIT-Marge "stärken".

Beide Fonds würden per 31. März 2027 noch separate Jahresabschlüsse erstellen und 2027 separate Dividendenausschüttungen vornehmen.

ys/hr