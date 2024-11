Patrimonium Anlagestiftung erhöht Kapital für zwei Anlagegruppen

Baar (awp) - Die Patrimonium Anlagestiftung hat die im August angekündigten Kapitalerhöhungen für die beiden Anlagegruppen "Wohnimmobilien Schweiz" und "Gesundheitsimmobilien Schweiz" abgeschlossen.

Das Zielvolumen für "Wohnimmobilien Schweiz" sei mit Kapitalzusagen von 104,5 Millionen Franken deutlich übertroffen worden, teilt die Anlagestiftung am Dienstag mit. Das neue Kapital soll insbesondere zur Finanzierung der aktuellen Gesamtsanierungsprojekte in Basel, Muttenz und Bellinzona, der Entwicklungspipeline, sowie für Akquisitionen verwendet werden.

Für die Anlagegruppe "Gesundheitsimmobilien Schweiz" wurden Kapitalzusagen in der Höhe von 26,6 Millionen Franken entgegengenommen. Auch diese Mittel werden zur Unterstützung der laufenden Wachstumsstrategie eingesetzt sowie für Projekte wie die Neubauten für Alterswohnungen in Kriens und ein Gesundheitszentrum in Bülach.

Hinzu kommen Erweiterungs- und Entwicklungsprojekte wie das Hôtel au Parc Fribourg sowie in Ingenbohl-Brunnen und En Chise in Crissier mit einem gesamten Investitionsvolumen von über 100 Millionen Franken.

Die Patrimonium Anlagestiftung wurde 2009 gegründet und richtet sich an in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. Sie führt die erwähnten beiden Anlagegruppen mit einem Immobilienportfolio von insgesamt über 1,4 Milliarden Franken. Sie gehört zur Patrimonium Asset Management AG.

cf/rw