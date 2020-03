Patrik Stillhart wird neuer CEO der Zug Estates Gruppe

Medienmitteilung

Zug, 26. März 2020

Patrik Stillhart stösst per 1. August als CEO zur Zug Estates Gruppe. Seit 2011 ist er Managing Director und stellvertretender CEO der Jones Lang LaSalle AG (JLL Schweiz), die er mitgegründet hat. Davor war er Senior Vice President der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Corporate Finance (Schweiz) AG und Projektleiter bei der Ernst Basler & Partner AG mit Bauherrenberatungsmandaten. Patrik Stillhart ist im Besitz eines Masters of Science ETH als Bauingenieur (mit Vertiefung Bauplanung und Baubetrieb), schloss ein Nachdiplomstudium als Immobilienökonom (EBS) ab und absolvierte ein Executive Programm von HEC Paris und JLL mit Fokus auf Innovationsmanagement, Geschäftsstrategien und Leadership.

«Mit Patrik Stillhart haben wir die ideale Führungspersönlichkeit für eine erfolgreiche Weiterentwicklung von Zug Estates gefunden», erklärt Beat Schwab, Präsident des Verwaltungsrats. «Ihn zeichnen seine strategischen Fähigkeiten, sein unternehmerischer Leistungsausweis und die ausgezeichneten Kenntnisse des Schweizer Immobilienmarkts aus.»

Der Verwaltungsrat dankt Tobias Achermann für sein langjähriges Engagement und die erfolgreiche Führung der Zug Estates Gruppe. Er wird sein Amt bis zum 8. Mai 2020 ausüben. Interimistisch übernimmt CFO Mirko Käppeli die Funktion als CEO bis zum Eintritt von Patrik Stillhart.

Organisatorische Anpassungen zur Durchführung der Generalversammlung

Gestützt auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der vom Bundesrat erlassenen Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19), hat der Verwaltungsrat der Zug Estates Holding AG beschlossen, dass Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmrechte an der diesjährigen 8. Generalversammlung ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben und nicht an der Generalversammlung teilnehmen können. Die Generalversammlung wird zudem vom Theater Casino Zug an den Sitz der Gesellschaft an der Industriestrasse 12, Zug, verlegt. Unsere Aktionärinnen und Aktionäre werden wir schriftlich über das Vorgehen zur Stimmabgabe informieren.

Wichtige Daten:

07.04.2020 | Generalversammlung

15.04.2020 | Ausschüttung an die Aktionäre (Payment Day)

28.08.2020 | Publikation Halbjahresergebnis 2020

