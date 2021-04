Patrick Salois nommé au poste de vice-président, ventes et opérations de La Presse

MONTRÉAL, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le président de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur, est heureux de nommer Patrick Salois au poste de vice-président, Ventes et opérations.

Patrick aura la responsabilité de poursuivre l'innovation de l'offre publicitaire de La Presse et de maintenir la croissance des revenus qui y sont associés. Il devra définir et mettre en place les produits, les outils, les structures et le niveau de service à la clientèle qui seront à la hauteur des attentes de ses annonceurs et qui permettront à La Presse de continuer de se distinguer sur le marché publicitaire numérique.

« Au cours des dernières années, La Presse a complètement transformé ses produits et opérations lui permettant de retrouver une croissance accélérée de ses revenus publicitaires. Aujourd'hui, La Presse est une entreprise 100 % numérique avec des solutions publicitaires modernes et adaptées aux besoins de ses clients », explique Pierre-Elliott Levasseur.

« Patrick aura pour mission de mener une équipe performante et de travailler avec les membres du comité de direction pour poursuivre la progression de nos produits et opérations. Il devra également préciser l'utilisation des technologies, particulièrement en lien avec les données sur le plan publicitaire », poursuit Monsieur Levasseur.

Avant de se joindre à La Presse, Patrick était président-directeur général et chef stratégiste chez Necando Solutions, une entreprise qu'il a cofondée en 2012. Cette dernière conseille et accompagne plusieurs organisations canadiennes à l'aide de solutions technologiques optimisant notamment l'exploitation des données.

« Ses connaissances profondes en nouvelles technologies et en gestion des données numériques, son sens du leadership ainsi que son esprit entrepreneurial permettront à nos équipes de continuer d'innover pour demeurer à l'avant-garde des pratiques du marché », conclut Monsieur Levasseur.

« C'est avec fierté que je me joins à l'équipe de La Presse. Un journalisme de qualité est essentiel à la croissance de notre société et j'ai hâte de contribuer à la poursuite de la mission de l'organisation et à l'évolution de nos produits », soutient de son côté monsieur Salois.

Patrick a auparavant été associé et vice-président des ventes et du marketing chez Nashen Technologies. Il détient un baccalauréat en marketing de l'Université de Sherbrooke.

Son entrée en fonction est prévue le 10 mai 2021.

À propos de La Presse

La Presse, média d'information francophone de référence au Canada, est une institution québécoise indépendante évoluant dans une structure à but non lucratif. Sa mission est de produire une information de qualité accessible gratuitement au plus grand nombre. Ses contenus se déclinent sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de nombreux prix pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se distingue par une couverture riche et diversifiée de l'actualité. Le quotidien est également reconnu pour ses séries et dossiers de fond ainsi que pour le large espace qu'il consacre aux débats.

SOURCE La Presse