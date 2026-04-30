Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’118 0.7%  SPI 18’524 0.7%  Dow 48’862 -0.6%  DAX 24’136 0.8%  Euro 1 -0.5%  EStoxx50 5’834 0.3%  Gold 4’635 2.0%  Bitcoin 59’754 -0.3%  Dollar 0.7853 -0.7%  Öl 114.0 -6.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Newron-Aktie im Abwärtssog: Pause bei US-Studie zu Evenamide bei Schizophrenie
Unilever-Aktie: Stärkeres Wachstum als erwartet - Negative Währungseffekte belasten
Porsche-Aktie dennoch in Grün: Gewinnrückgang im ersten Quartal
RTL-Aktie bricht am Donnerstag optisch ein - Warum das kein Grund zur Sorge ist
Nemetschek-Aktie dennoch leichter: Deutliches Gewinnplus - Nahost-Konflikt ohne Einfluss
Suche...
eToro entdecken

Patrick Industries Aktie 960665 / US7033431039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.04.2026 14:05:21

Patrick Industries Inc Q1 Sales Decline

Patrick Industries
74.74 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Patrick Industries Inc (PATK) revealed a profit for first quarter of $39.48 million

The company's earnings totaled $39.48 million, or $1.10 per share. This compares with $38.24 million, or $1.11 per share, last year.

Excluding items, Patrick Industries Inc reported adjusted earnings of $39.48 million or $1.10 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 0.6% to $997.17 million from $1.003 billion last year.

Patrick Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $39.48 Mln. vs. $38.24 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $1.11 last year. -Revenue: $997.17 Mln vs. $1.003 Bln last year.

Analysen zu Patrick Industries Inc.Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
NEU✅ Cadence Design Systems – US1273871087
NEU✅ Arista Networks – US0404132054
NEU✅ BE Semiconductor – NL0012866412

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check

Inside Trading & Investment

13:00 Julius Bär: 12.24% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (59%) auf Lonza Group AG, Swissquote Group Holding SA, Flughafen Zurich AG
11:55 UBS Logo UBS KeyInvest: Weltraumwirtschaft – Startschuss für das Mega-IPO/Alcon – Interessante Neuemission
09:23 Stimmung droht zu kippen
09:09 Marktüberblick: Ölpreise weiter im Rallymodus
29.04.26 Fokus auf Erträge und Inflation
29.04.26 3 Chip-Aktien fürs BX Musterportfolio: Cadence, Arista & BE Semiconductor im Check
28.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Partners Group, Swiss Life
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’585.46 19.31 S0VBMU
Short 13’844.63 13.86 S7DB8U
Short 14’367.67 8.93 S6XBKU
SMI-Kurs: 13’118.44 30.04.2026 14:00:45
Long 12’511.60 19.75 S6OBEU
Long 12’211.45 13.72 SC4B0U
Long 11’703.62 8.93 SVFBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie weit im Plus: Milliardengewinn - Fortsetzung von Aktienrückkäufen - CS-Integration auf gutem Weg
Kone-Aktie fällt: Übernahme von TK Elevator in Milliardendeal - thyssenkrupp-Aktie weit im Plus
Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Mittwochabend fester
Aktien von Rheinmetall & RENK: Warum JPMorgan jetzt auf Einstiegschancen setzt
adidas-Aktie mit Kurssprung: Umsatz klettert - Starke Nachfrage in eigenen Verkaufskanälen
Ausblick: PUMA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochnachmittag freundlich
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Bayer Aktie News: Bayer wird am Nachmittag ausgebremst
Deutsche Bank-Aktie trotzdem tiefer: Gewinnsprung im ersten Quartal

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/18: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/18. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 26/18: Analysten raten zum Kauf
Diese Aktien stehen auf den Einkaufslisten der Experten in KW 26/18. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 17: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.