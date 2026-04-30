Patrick Industries Aktie 960665 / US7033431039
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30.04.2026 14:05:21
Patrick Industries Inc Q1 Sales Decline
(RTTNews) - Patrick Industries Inc (PATK) revealed a profit for first quarter of $39.48 million
The company's earnings totaled $39.48 million, or $1.10 per share. This compares with $38.24 million, or $1.11 per share, last year.
Excluding items, Patrick Industries Inc reported adjusted earnings of $39.48 million or $1.10 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.6% to $997.17 million from $1.003 billion last year.
Patrick Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $39.48 Mln. vs. $38.24 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $1.11 last year. -Revenue: $997.17 Mln vs. $1.003 Bln last year.
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