Pathfinder Bancorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pathfinder Bancorp hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.65 Prozent zurück. Hier wurden 20.0 Millionen USD gegenüber 21.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch