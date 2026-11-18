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18.11.2026 06:37:00
Patentus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Patentus lud am 17.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.20 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0.060 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28.24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.0 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 15.4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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