Patentus präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Patentus hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Patentus hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.230 PLN je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Patentus in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 78.48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 8.8 Millionen PLN im Vergleich zu 40.9 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch