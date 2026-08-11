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11.08.2026 06:37:00
Patels Airtemp (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Patels Airtemp (India) hat am 08.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.14 INR. Im Vorjahresquartal waren 5.12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Patels Airtemp (India) 155.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 81.21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 825.7 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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