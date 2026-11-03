Patels Airtemp (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Patels Airtemp (India) hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 3.78 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.21 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 488.4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 121.57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Patels Airtemp (India) einen Umsatz von 220.4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch