Patel Retail veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Patel Retail lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.85 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Patel Retail mit einem Umsatz von insgesamt 3.10 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.82 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 69.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch