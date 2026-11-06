Patel Retail legte Quartalsergebnis vor

Patel Retail präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.97 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.59 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Patel Retail 2.99 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch