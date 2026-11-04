Patel Integrated Logistics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Patel Integrated Logistics hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Patel Integrated Logistics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.34 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.320 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.59 Prozent auf 1.10 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 941.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch