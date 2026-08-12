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12.08.2026 06:37:00
Patel Engineering mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Patel Engineering hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0.98 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Patel Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 0.890 INR in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.83 Prozent auf 12.81 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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