Patagonia Gold: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Patagonia Gold lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Patagonia Gold in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49.41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.3 Millionen CAD im Vergleich zu 4.2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch