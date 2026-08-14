Pasupati Spinning Weaving Mills gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Pasupati Spinning Weaving Mills hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.68 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.020 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 260.0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 25.06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch