Pasupati Acrylon: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Pasupati Acrylon hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.200 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.38 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.16 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch