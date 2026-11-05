Passus Spolka Akcyjna Bearer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Passus Spolka Akcyjna Bearer liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Passus Spolka Akcyjna Bearer die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.42 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3.19 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 54.27 Prozent auf 16.8 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36.6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch