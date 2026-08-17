Passlogy präsentierte Quartalsergebnisse

Passlogy hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.86 JPY. Im Vorjahresquartal waren -1.410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.4 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 6.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.4 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 34.48 JPY gegenüber 16.81 JPY im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Passlogy 306.27 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 338.61 Millionen JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch