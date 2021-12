Passagierzahlen am Flughafen Zürich erholen sich im November

Zürich (awp) - Am Flughafen Zürich ist die Coronakrise zwar nach wie vor spürbar. Im November 2021 sind aber bereits wieder deutlich mehr Leute über den grössten Schweizer Flughafen gereist als im gleichen Monat des Vorjahres.

So flogen im vergangenen November 1,12 Millionen Personen über Zürich, wie der Flughafenbetreiber am Montagabend mitteilte. Das sind mehr als vier Mal so viele wie im Oktober 2021. Damals wurden gerade mal rund 245'000 Passagiere gezählt.

Es sind jedoch noch immer nur deutliche weniger als vor der Pandemie. Das Volumen vom November 2019 wurde nämlich erst zu 50,1 Prozent erreicht. Für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Flughafen Zürich weiterhin rund 10 Millionen Passagiere. Das entspricht rund einem Drittel des Volumens von 2019.

Kommerzumsatz deutlich höher

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im November 2021 bei rund 822'000. Die Umsteigepassagiere machten mit rund 291'000 etwas mehr als einen Viertel der Gesamtzahl aus, wie es weiter heisst.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 134 Prozent auf 13'253 Starts und Landungen. Die Zahl erreichte damit aber erst 66,8 Prozent des 2019er-Niveaus. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 110,6 Fluggästen um gut 55 Prozent über dem Vorjahreswert, die Sitzplatzauslastung stieg um gut 25 Prozentpunkte auf 67,1 Prozent.

Die Frachttonnen betrugen im Berichtsmonat knapp 39'000, was einer Zunahme zum November im Vorjahr von 39,5 Prozent entspricht. Gegenüber November 2019 wurde damit 1,6 Prozent weniger Fracht transportiert.

Der Kommerzumsatz, den der Flughafen generiert, verdoppelte sich im Berichtsmonat gegenüber dem Vorjahr beinahe auf 30,5 Millionen Franken. Auf der Landseite stieg der Umsatz um 33,1 Prozent, auf der Flugseite, also nach der Sicherheitskontrolle, gar um satte 319 Prozent.

Flughafen begrüsst mögliche Anpassung des Testregime

Der Flughafenbetreiber begrüsst derweil, dass der Bundesrat Anpassungen des Covid-Testregimes zur Diskussion gestellt hat. Er hofft, dass künftig geimpfte und genesene Personen für die Einreise nur noch einen Test vorweisen müssen.

Denn derzeit gelte in der Schweiz eines der strengsten Testregimes in Europa, heisst es. Der Flughafen setzt sich denn auch dafür ein, dass Geimpfte und Genesene aus europäischen Destinationen wieder ohne Testpflicht einreisen können, wie es heisst.

jl/tv