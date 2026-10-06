Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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06.10.2026 16:27:28
Passagier rüttelt auf Lufthansa-Flug an Tür und kommt in psychiatrische Einrichtung
Lufthansa-Flug von Bogotá in Kolumbien nach Frankfurt randalierte ein 33 Jahre alter Passagier. Nach Angaben der Frankfurter Polizei rüttelte er mehrfach an der Flugzeugtür. Die Aufforderung des Flugpersonals, das zu unterlassen, habe er ignoriert. Das Bordpersonal und zwei Passagiere hätten das Verhalten schliesslich unterbunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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