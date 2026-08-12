Passage Bio informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Passage Bio hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch