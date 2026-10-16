Pasona Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pasona Group stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 13.29 JPY gegenüber -15.920 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 79.33 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pasona Group 76.97 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch