Pason Systems legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pason Systems liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pason Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.18 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.160 CAD je Aktie erzielt worden.

Pason Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100.8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 96.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch