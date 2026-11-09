Pashupati Cotspin zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pashupati Cotspin lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.32 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pashupati Cotspin 0.260 INR je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pashupati Cotspin in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25.75 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.78 Milliarden INR im Vergleich zu 2.40 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch