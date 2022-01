Pascal Hollenstein verlässt die CH-Media-Verlagsgruppe

Über die Gründe der Vertragsauflösung wurde Stillschweigen vereinbart. Hollensteins Nachfolge wird zu einem späteren Zeitpunkt geregelt.

Der 51-jährige Journalist habe sich mit Verwaltungsratspräsident Peter Wanner auf eine Auflösung des Arbeitsvertrages verständigt, teilte CH Media am Freitag mit. Hollenstein war seit Beginn des Joint Ventures zwischen den AZ Medien und der NZZ-Mediengruppe im Oktober 2018 dessen publizistischer Leiter. Davor hatte er die Regionalmedien der NZZ publizistisch geleitet.

In den vergangenen dreieinhalb Jahren habe Hollenstein mit grossem Einsatz die Integration der Redaktionen von CH Media vorangetrieben und diesen Prozess zum Abschluss gebracht, hiess es in der Mitteilung. Gleichzeitig habe er die Weichen für die digitale Transformation gestellt. Sein Weggang sei bedauerlich, liess sich CEO Axel Wüstmann in der Mitteilung zitieren.

Bern (awp/sda)