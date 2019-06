Parx Plastics finalisiert Strukturierung für den Silikonmarkt

Parx Plastics NV (Euronext: MLPRX) hat die Strukturierung einer separaten Einheit zur Vermarktung antimikrobieller Technologien für Silikonmaterialien abgeschlossen.

Silaritiy NV, ein 2017 gegründetes holländisches Unternehmen, wird nach der Umstrukturierung der Aktien von Silarity Teil von Parx Plastics NV. Parx Plastics hat die Mehrheit der Aktien an Silarity erworben. Silarity engagiert sich für die Verwaltung, die Vermarktung und den Verkauf von biologischen Technologien für Silikonmaterialien, beginnend mit antimikrobiellen Technologien, die auf Patenten und Know-how von Parx Plastics basieren oder daraus abgeleitet sind.

Die einzigartige, von Parx Plastics entwickelte Technologie nutzt ein biokompatibles, körpereigenes Spurenelement zur Verbesserung der mechanischen/physikalischen Eigenschaften von Materialien, um ihnen eine höhere Beständigkeit gegenüber Bakterien zu verleihen. Die Technologie verhindert eine Anhaftung von Bakterien und Biofilm sowie deren Ausbreitung und erreicht eine antimikrobielle Wirkung von 99,9 % (gemessen nach ISO 22196). Da keine Bakterien anhaften können, bleibt die Produktoberfläche sauberer und hygienischer. Ausserdem beugt die Technologie Verfärbungen sowie unangenehmen Gerüchen vor und verlängert letztendlich die Lebensdauer des gesamten Produkts.

INDUSTRIELLE PRÜFUNGEN

Da die antimikrobielle Technologie für Flüssigsilikonkautschuk (LSR) die nächste Prüfphase für die industrielle Anwendung erreicht, rückt die Markteinführung dieses Materials in greifbare Nähe. Die Prüfungen werden bei einem grossen OEM-Hersteller von Silikonprodukten durchgeführt. Der Hersteller sieht gute Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie für seine Produkte und hat daher ebenfalls in diese Entwicklung investiert. Die Prüfungen werden voraussichtlich bis Ende 2019 weiterlaufen.

LSR ist ein hochreines, platingehärtetes Silikon mit geringem Druckverformungsrest, hoher Stabilität und hohem Widerstand gegen extrem hohe bzw. niedrige Temperaturen. Daher eignet es sich besonders gut für die Fertigung von Teilen, bei denen hohe Qualität ein Muss ist. Aus chemischer Sicht gehört Silikonkautschuk zur Familie der duroplastischen Elastomere mit einem Gerüst aus alternierenden Silikon- und Sauerstoffatomen und Methyl- oder Vinylseitengruppen. Silikonkautschuke wahren ihre mechanischen Eigenschaften über einen breiten Temperaturbereich hinweg, und dank der vorhandenen Methylgruppen im Kautschuk haben diese Materialien extrem hydrophobe Eigenschaften. Der zusätzliche Hygienegrad des Materials, das häufig mit der menschlichen Haut, mit Lebensmitteln oder Wasser in Kontakt kommt, verleiht dem Endprodukt eine höhere Wertigkeit und zusätzliche Sicherheit.

Typische Anwendungsbereiche für Flüssigsilikonkautschuke sind Produkte, die hohe Präzision erfordern: Dichtungen, Dichtmembrane oder Produkte für Säuglinge und Kinder, die glatte Oberflächen erfordern, wie beispielsweise Sauger für Säuglingsflaschen, medizinische Produkte sowie Küchenutensilien wie Backbleche, Teigschaber usw.

Der globale LSR-Markt wird bis 2026 voraussichtlich 3,82 Milliarden USD bei einer jährlichen Wachstumsrate von 8,3 % zwischen 2016 und 2016 erreichen. Die wichtigsten Akteure in diesem Bereich sind Dow Corning (USA), Wacker Chemie AG (Deutschland), Shin-Etsu (Japan), Bluestar Silicones (Frankreich) und Momentive Performance Materials (USA).

