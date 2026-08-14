Parvati Sweetners Power informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Parvati Sweetners Power hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0.02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Parvati Sweetners Power -0.230 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 357.3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1220.36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Parvati Sweetners Power einen Umsatz von 27.1 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch