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Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827

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31.08.2026 09:29:00

Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Montagvormittag ins Minus

Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Montagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Partners Group. Die Partners Group-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 745,80 CHF.

Partners Group
747.33 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Die Partners Group-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 745,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'404 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 744,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 748,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'352 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Bei 1'158,00 CHF erreichte der Titel am 03.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 55,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 632,40 CHF. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 17,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 45,73 CHF. Im Vorjahr hatte Partners Group 46,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 01.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Partners Group veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.09.2027 dürfte Partners Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Partners Group im Jahr 2026 42,82 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.47 16.06.2028 157231295
Long 374.7 18.12.2026 144919679
Typ Hebel Verfall Valor
Short 4.988 17.12.2027 156452303
Short 10.6886 19.03.2027 155831221
Short 374.1 18.09.2026 154260123
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3353 10.81 159012663
Long 10.3917 6.81 159435490
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9278 10.24 156945492
Short 10.6886 5.34 156945491
Short 18.705 1.48 156945490
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