Partners Group Aktie 2460882 / CH0024608827
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31.08.2026 16:29:00
Partners Group Aktie News: Partners Group verbilligt sich am Montagnachmittag
Die Aktie von Partners Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Partners Group-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 739,40 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Partners Group-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 739,40 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'289 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Partners Group-Aktie bei 735,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 748,60 CHF. Der Tagesumsatz der Partners Group-Aktie belief sich zuletzt auf 45'576 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'158,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Partners Group-Aktie derzeit noch 56,61 Prozent Luft nach oben. Bei 632,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,47 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF an Partners Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 45,73 CHF.
Am 01.09.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Partners Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.09.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Partners Group ein EPS in Höhe von 42,82 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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