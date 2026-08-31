Partners Group Aktie News: Anleger schicken Partners Group am Mittag ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von Partners Group nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 744,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Partners Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 744,00 CHF aus. Mit einem Wert von 748,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'671 Partners Group-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'158,00 CHF an. Gewinne von 55,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 632,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Partners Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 46,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 45,73 CHF ausgeschüttet werden.

Partners Group wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 01.09.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Partners Group rechnen Experten am 07.09.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Partners Group-Gewinn in Höhe von 42,82 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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