Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Partners Group konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 954,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'166 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Partners Group-Aktie bei 957,00 CHF. Bei 947,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'279 Partners Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'059,50 CHF) erklomm das Papier am 14.11.2022. Gewinne von 11,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 722,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 31,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Partners Group-Bilanz für Q2 2023 wird am 05.09.2023 erwartet. Partners Group dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 03.09.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 51,46 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch