Partners Group Aktie News: Partners Group am Mittag in Grün

Um 12:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 917,00 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'165 Punkten notiert. Bei 931,20 CHF erreichte die Partners Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 923,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 15'140 Partners Group-Aktien.

Am 21.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 19.03.2024 dürfte Partners Group die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Partners Group-Aktie für das Jahr 2020 setzen Experten auf 26,13 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch