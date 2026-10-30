Partners Group Aktie News: Partners Group zieht am Freitagvormittag an

Um 09:28 Uhr wies die Partners Group-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 645,60 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'796 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Partners Group-Aktie sogar auf 651,00 CHF. Bei 651,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7'404 Partners Group-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.01.2026 bei 1'097,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Partners Group-Aktie mit einem Kursplus von 70,00 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 582,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Partners Group-Aktie liegt somit 10,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 45,54 CHF, nach 46,00 CHF im Jahr 2025.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Partners Group am 16.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Partners Group im Jahr 2026 40,11 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Partners Group-Aktie

SMI-Wert Partners Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Partners Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Partners-Group-Aktie: Zweiter Zubringerfonds für Private-Credit-Strategie geschlossen

SMI-Papier Partners Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Partners Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren